Зверев обогнал Алькараса и стал второй ракеткой мира, Сачко — в топ-200 рейтинга ATP
Джокович поднялся на одну позицию
около 2 часов назадПодписаться в
Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на 13 июля.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 195-е место.
Второй ракеткой мира после Wimbledon-2026 стал немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP по состоянию на 13 июля:
1. Янник Синнер (Италия) – 13450
2 (3). Александр Зверев (Германия) – 8480
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 8160
4. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4740
5 (6). Алекс Де Минор (Австралия) – 4110
6 (5). Бен Шелтон (США) – 3770
7 (8). Новак Джокович (Сербия) – 3760
8 (9). Даниил Медведев – 3670
9 (10). Флавио Коболли (Италия) – 3460
10 (7). Тейлор Фриц (США) – 3365
...
195 (198). Виталий Сачко (Украина) – 284
398 (403). Георгий Кравченко (Украина) – 125
415 (393). Вадим Урсу (Украина) – 115
443 (493). Владислав Орлов (Украина) – 105
480 (478). Вячеслав Белинский (Украина) – 93
483 (486). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 92