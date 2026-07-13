«Кров, пот, и слезы счастья»: Синнер эмоционально отреагировал на защиту титула на Уимблдоне
Итальянец одержал победу в четырех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал защиту титула на Wimbledon. В финальном поединке итальянский теннисист в четырех сетах обыграл немца Александра Зверева (2 ATP).
После победы итальянец опубликовал пост в социальных сетях, где поблагодарил свою команду за поддержку и работу.
Кров, пот и счастливые слезы! Эта команда подталкивает меня вперед, бросает мне вызов и никогда не подводит.
Без вас я бы точно здесь не оказался. Не могу поверить, что мы сделали это снова. Спасибо всем, кто сделал это возможным! До встречи в следующем году, Wimbledon.
Зверев обогнал Алькараса и стал второй ракеткой мира, Сачко – в топ-200 рейтинга ATP.
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