Денис Седашов

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер рассматривается как один из кандидатов на проведение заключительного этапа эстафеты олимпийского огня зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Corriere della Sera.

Если информация подтвердится, Синнер зажжет огонь на домашнем стадионе Сан-Сиро.

Церемония открытия Игр в Италии запланирована на 6 февраля 2026 года.

