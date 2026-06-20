Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (12 WTA) рассказала о своих увлечениях вне корта, особенностях характера и отношениях с мужем.

Спортсменка отметила, что является спонтанным человеком, легко прощает обиды и умеет иронизировать над собой. Также Костюк назвала своей главной страстью кулинарию и открытие новых блюд, добавив, что привила гастрономическую культуру и своему мужу. Слова приводит ВТУ.

— Какова ваша жизнь вне тенниса?

— Я очень спонтанная. Могу в последний момент решить куда-то поехать или что-то сделать. Мой муж – полная противоположность, поэтому нам пришлось найти баланс. Я быстро прощаю и не держу обид. Люди говорят, что я умею смеяться над собой. Я не против подшутить над собой и не обижаюсь, когда это делают другие.

— Есть ли у вас особая страсть?

— Наверное, самая большая часть моей личности – это еда. Я обожаю еду. Люблю готовить, люблю пробовать новые блюда. Это одна из самых больших радостей в моей жизни. Мой муж всегда говорит, что до знакомства со мной он просто утолял голод. Теперь же он действительно наслаждается процессом еды и вкусом. Еда – моя большая страсть.

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