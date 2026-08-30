Легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера официально ввели в Международный зал теннисной славы. Церемония состоялась в Ньюпорте (США).

Во время выступления бывшая первая ракетка мира поделился своими впечатлениями о событии.

Это одна из самых больших честей в моей жизни. Это называют Залом славы, но слава никогда не была целью. Моей целью было провести жизнь, занимаясь тем, что люблю, с людьми, которые любят это так же сильно, как и я.

Теннис значил для меня весь мир. Не просто играть, не просто побеждать, а создавать что-то новое.

Я надеюсь, что игроки останутся молодыми душой, верными себе и всегда будут помнить: никогда не переставайте задавать вопросы и рисковать. Делайте с игрой то, чего мы раньше не видели. Продолжайте поднимать этот любимый вид спорта на новый уровень и становитесь все лучше и лучше.