Стародубцева проиграла Мертенс в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Это была первая очная встреча теннисисток
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №74) сыграла матч в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Монтеррее.
Юлия со счетом 1:6, 4:6 проиграла бельгийке Элизе Мертенс (WTA №24).
Матч длился 1 час 30 минут. За это время Стародубцева не подавала навылет и сделала 1 двойную ошибку.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Стародубцева во втором раунде одержала победу над индонезийкой Джанис Тжен (WTA №35) – 6:4, 6:3. Мертенс победила венгерку Панну Удварди (WTA №76) – 6:1, 4:6, 6:3.
Напомним, Александра Олийныкова проиграла Диане Парри во втором раунде турнира в Монтеррее.