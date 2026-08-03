Денис Седашов

Десятая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу на турнире серии ATP-500 в Вашингтоне (США). В финальном поединке 28-летний американский теннисист в двух сетах обыграл представителя Испании Рафаэля Ходара (24 ATP).

Встреча длилась 1 час и 48 минут. В течение матча Фриц сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. В активе Ходара 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

ATP 500 Вашингтон. Хард. Финал

Тейлор Фриц (США) — Рафаэль Ходар (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4

Этот трофей стал для Фрица 11-м в карьере на турнирах под эгидой ATP.

Калинина проиграла 77-й ракетке мира на старте соревнований в Канаде.