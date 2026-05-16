Гауфф – о финале «тысячника» в Риме: «Свитолина не отступит»
Американская теннисистка отметила уровень Элины
12 минут назад
Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф для пресс-службы WTA поделилась ожиданиями от финала турнира WTA 1000 в Риме.
Гауфф сыграет против украинской теннисистки Элины Свитолиной (№10 WTA). Матч состоится сегодня, 16 мая. Начало финала – 18:00 по киевскому времени.
«Она хорошо двигается. Я проигрывала ей несколько раз в этом году. Так что просто понимаю, что розыгрыши будут долгими и она тоже не отступит.
Думаю, она тоже очень хорошо играет на грунте. Так что это будет качественный финал».
В этом году украинка дважды обыграла американку – в четвертьфинале Australian Open и в полуфинале турнира в Дубае.
