Кори Гауфф стала первой финалисткой турнира WTA 1000 в Риме
Американка победила в полуфинале Сорану Кирстю
около 1 часа назад
Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф во второй раз подряд сыграет в финале престижного грунтового турнира в Италии. В полуфинале американка уверенно обыграла представительницу Румынии Сорану Кирстю (WTA 27).
Матч длился 1 час и 25 минут. За это время Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, однако продемонстрировала высокую эффективность на приёме, реализовав 5 из 6 брейк-поинтов. Кирстя, в свою очередь, реализовала 3 из 5 шансов на брейк и выполнила три подачи на вылет.
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/2 финала
Сорана Кирстя (Румыния) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 3:6
Соперница Гауфф в борьбе за титул определится во втором полуфинале, где встретятся лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Блестящий камбэк! Свитолина победила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Риме.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05