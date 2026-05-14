Денис Седашов

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф во второй раз подряд сыграет в финале престижного грунтового турнира в Италии. В полуфинале американка уверенно обыграла представительницу Румынии Сорану Кирстю (WTA 27).

Матч длился 1 час и 25 минут. За это время Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, однако продемонстрировала высокую эффективность на приёме, реализовав 5 из 6 брейк-поинтов. Кирстя, в свою очередь, реализовала 3 из 5 шансов на брейк и выполнила три подачи на вылет.

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/2 финала

Сорана Кирстя (Румыния) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 3:6

Соперница Гауфф в борьбе за титул определится во втором полуфинале, где встретятся лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

