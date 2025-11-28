Владимир Кириченко

21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (WTA, 3) стала самой молодой теннисисткой XXI века, которая завершает сезон в тройке лучших на протяжении трех лет подряд. Об этом сообщает Tennis.com.

На третьем месте спортсменка завершила сезоны в 2023 и 2024 годах, когда ей было 19 и 20 лет соответственно.

В 2025 году Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции, турнир WTA-1000 в Ухане. Из титулов Большого шлема на счету американки также есть победы в Открытом чемпионате США в одиночном разряде (2023) и Roland Garros (2024) в парном разряде.

Гауфф стала восьмой теннисисткой в 21 веке, которая три года подряд входит в тройку лучших по итогам сезона.

