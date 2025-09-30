Владимир Кириченко

Двукратная победительница турниров Большого шлема, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертом круге Гауфф одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA, 16) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч длился 2 часа 29 минут. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бенчич ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/4 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) – Ева Лис (Германия).

Напомним, украинка Марта Костюк оставила белоруску Саснович за бортом «тысячника» в Пекине.