Денис Седашов

Полуфинальный поединок грунтового турнира WTA 125 в итальянской Парме между украинкой Даяной Ястремской (WTA 52) и испанкой Джессикой Бузас Манейро (WTA 51) не смог завершиться в запланированный срок.

Организаторы соревнований были вынуждены приостановить встречу в пятницу, 15 мая, из-за затяжного дождя. Теннисистки ушли с корта в конце первой партии при счете 6:5 в пользу испанки, когда на подаче Ястремской было зафиксировано «меньше» (40:А).

Матч перенесен на субботу, 16 мая. Игра возобновится в 12:00 по киевскому времени.

