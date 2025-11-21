Италия в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса
Маттео Берреттини и Флавио Коболли принесли национальной команде победу
Фото: Getty Images
Сборная Италии по теннису в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса. Итальянцы уверенно одолели национальную команду Бельгии — 2:0.
В первом матче Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Колиньона — 6:3, 6:4.
Во втором поединке Флавио Коболли вырвал победу в напряженной трехсетовой борьбе против Зизу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).
Италия является действующим двукратным победителем Кубка Дэвиса — команда триумфировала в 2023 и 2024 годах и теперь будет бороться за третий титул подряд.
