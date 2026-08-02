Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) сообщила в Instagram, что руководство WTA запретило ей провести благотворительный аукцион накануне турнира в Торонто (Канада). Слова приводит ВТУ.

В рамках инициативы разыгрывался «Сертификат Почетного Благотворителя», а победитель должен был получить возможность стать личным гостем теннисистки на соревнованиях. Однако в WTA заблокировали инициативу.

Друзья, к сожалению, вынуждена сообщить, что мы были вынуждены отменить аукцион. На аукционе должен был разыгрываться Сертификат Почётного Благотворителя. И да, я хотела увидеть этого человека среди своих гостей на турнире.

Мы постоянно видим на турнирах WTA приглашённых благотворителей, которые раздают витамины беременным женщинам в Африке. Но люди, которые помогают спасать жизни украинцев, для WTA, очевидно, нежелательны. Именно поэтому было применено правило о «продаже аккредитации», хотя на аукционе был предложен сертификат, который не имеет никакого отношения к самой аккредитации.

Пригласить же этих людей как своих личных гостей было исключительно моим собственным желанием — как знак благодарности тем, кто помогает защитить и мою жизнь также. Что ж, поскольку это произошло в Торонто, искренне надеюсь на очень быструю оценку такого решения со стороны местных болельщиков и украинской диаспоры.

В то же время на этом турнире участвуют игроки, которые активно поддерживают российскую власть и лиц, поддерживающих агрессию против Украины. Но тут WTA почему-то не видит никакой проблемы и спокойно предоставляет таким персонам платформу для достижения публичности и заработка. Несмотря на то, что такие действия российских игроков имеют цель мотивировать россиян убивать людей в Украине и несут прямую угрозу моей жизни.

WTA, искренне прошу прощения, что моё нежелание тихо сдохнуть создаёт вам такие проблемы.