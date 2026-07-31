Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) в интервью XSPORT.ua резко высказалась по поводу деятельности Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка объяснила, почему руководство организации, несмотря на публичные заявления о осуждении войны, продолжает давить на украинских игрокинь, а не на представительниц стран-агрессоров:

Поскольку спортивных ценностей здесь не осталось. Западное общество, которое формирует основную коммерческую базу теннисных болельщиков, в настоящее время инфантильно и ищет защиты собственного комфорта, а не решения проблем. Оно не стремится быть информированным, а настоящая солидарность требует действий.

Для WTA это удобно, потому что за российскими спортсменками стоят большие контракты (читай — заработок), а оказывать на меня давление им элементарно легко, так как я не могу сформировать большинство даже среди украинок.