«Западное общество инфантильно»: Олейникова назвала причину безразличия теннисного мира к войне в Украине
Украинка объяснила, почему организация защищает интересы российских спортсменок
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) в интервью XSPORT.ua резко высказалась по поводу деятельности Женской теннисной ассоциации (WTA).
Спортсменка объяснила, почему руководство организации, несмотря на публичные заявления о осуждении войны, продолжает давить на украинских игрокинь, а не на представительниц стран-агрессоров:
Поскольку спортивных ценностей здесь не осталось. Западное общество, которое формирует основную коммерческую базу теннисных болельщиков, в настоящее время инфантильно и ищет защиты собственного комфорта, а не решения проблем. Оно не стремится быть информированным, а настоящая солидарность требует действий.
Для WTA это удобно, потому что за российскими спортсменками стоят большие контракты (читай — заработок), а оказывать на меня давление им элементарно легко, так как я не могу сформировать большинство даже среди украинок.
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