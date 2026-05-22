Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (84 WTA) пробилась в финал грунтового турнира серии WTA 250, проходящего в Рабате (Марокко).

В полуфинальном матче украинка не оставила никаких шансов седьмой сеянной турнира, представительнице Венгрии Панне Удварди (68 WTA). Калинина в первом сете оформила «баранку», а во второй партии уверенно довела дело до победы. Для выхода в финал Ангелине понадобилось чуть больше часа.

WTA 250 Рабат (Марокко). Грунт. 1/2 финала

Панна Удварди (Венгрия) – Ангелина Калинина (Украина) — 0:6, 3:6

В решающем матче за титул Калинина скрестит ракетки с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) – Петра Марчинко (Хорватия).

