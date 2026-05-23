Расписание матчей украинок на Roland Garros 24 мая: Костюк стартует на турнире
На французские корты выйдут Стародубцева и Снигур
около 1 часа назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Стал известен расписание матчей украинских теннисисток в первый игровой день на Roland Garros-2026.
На корт выйдут 3 представительницы Украины, начало дебютного игрового дня основной сетки мейджора в 12.00 по Киеву.
Трансляция матчей будет доступна на медиа-сервисе MEGOGO.
Расписание матчей украинок:
Court Simonne-Mathieu, первый запуск
Марта Костюк – Оксана Селехметьева
Корт 9, второй запуск
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
Корт 12, четвертый запуск
Дарья Снигур – Клара Таусон
Напомним, Катарина Завацкая в финале квалификации снялась с матча против итальянки Бронцетти.