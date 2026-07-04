Определились все пары 1/8 финала Wimbledon у женщин
Костюк встретится с Крюгер
около 2 часов назадПодписаться в
На травяном турнире Grand Slam в Лондоне завершились поединки третьего круга в женском одиночном разряде. По их итогам сформировались все пары четвертого раунда соревнований.
Единственная представительница Украины, продолжающая борьбу в основной сетке, Марта Костюк (13 WTA), за выход в четвертьфинал поспорит с американкой Эшлин Крюгер (102 WTA), которая ранее выбила из турнира другую украинку, Дарью Снигур (77 WTA).
Уимблдон-2026. Женщины. 1/8 финала:
Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония)
Каролина Мухова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия)
Джессика Пегула (США) — Ива Йович (США)
Белинда Бенчич (Швейцария) — Коко Гауфф (США)
Эшлин Крюгер (США) — Марта Костюк (Украина)
Жасмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины)
Мэдисон Киз (США) — Линда Носкова (Чехия)
Мари Боузкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия)
Сенсация на Уимблдоне-2026! Рыбакина проиграла Мертенс и выбыла из турнира.
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