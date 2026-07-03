Калинина и Ястремская с победы стартовали в парном разряде Wimbledo
Украинский дуэт одержал победу в трех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская успешно преодолели первый раунд парного разряда на Wimbledon-2026. Украинский тандем в трех сетах обыграл дуэт Лаура Пигосси (Бразилия) / Симона Вальтерт (Швейцария).
Поединок длился 1 час 50 минут и завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:1 в пользу украинок.
Во втором круге (1/16 финала) Калинина и Ястремская сыграют против третьего сеяного тандема Анна Данилина / Александра Крунич (Казахстан / Сербия).
Отметим, что в прошлом месяце украинская пара уступила этим соперницам в третьем раунде Roland Garros.
Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе вышла во второй круг Wimbledon.