Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе вышла во второй круг Wimbledon.
Украинско-румынский тандем одержал победу в двух сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде Wimbledon. В стартовом матче украинка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе нанесла поражение тандему Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился победой украино-румынской пары в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
В следующем раунде Wimbledon Костюк и Русе встретятся с Анной Блинковой, которая в другом матче игрового дня обыграла украинку Юлию Стародубцеву.
Напомним, в прошлом году Костюк обыгрывала Блинкову в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.
Костюк обыграла россиянку Блинкову и вышла в третий раунд Wimbledon.
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