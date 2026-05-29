Травма соперницы вывела Калинину и Ястремскую в 1/8 финала Roland Garros
Игра длилась всего два гейма
около 3 часов назад
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вышли в третий круг парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче 1/16 финала украинский дуэт встретился с тандемом Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция). Поединок завершился досрочно при счете 2:0 в пользу украинок в первом сете.
В третьем гейме турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез во время розыгрыша врезалась в рекламный стенд позади корта и получила повреждение. Из-за полученной травмы соперница украинского тандема не смогла продолжить встречу.
Roland Garros-2026. Парный разряд. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция) — 2:0, отказ (Мария / Сонмез)
