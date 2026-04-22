Калинина обыграла Рахимову и прошла во второй круг турнира в Мадриде
Украинка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) успешно стартовала в основной сетке грунтового «тысячника» в Испании. В матче 1/64 финала украинка в трех сетах обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (WTA 73).
Поединок длился почти три часа. Калинина реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов и допустила четыре ошибки на своей подаче.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 5:7, 6:2
В следующем раунде Калинина сыграет против Марии Боузковой из Чехии.
Калинина отыграла матчбол и вышла в основную сетку турнира в Мадриде.
