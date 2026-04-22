Денис Седашев

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) преодолела стартовый раунд основной сетки грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В первом круге украинка в трех сетах обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (WTA 75).

Судьба поединка решилась на тай-брейке третьего сета. Снигур отыграла один матчбол соперницы в основное время и еще три — во время тай-брейка. Сама украинка реализовала только седьмую попытку завершить встречу.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт, 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)

Для Снигур это дебютная победа в основной сетке турниров серии WTA 1000, а также первый успешный матч на грунте в рамках основного Тура.

Во втором раунде Дарья сыграет против четвертой ракетки мира Иги Швьонтек (Польша).

