Снигур отыграла четыре матчбола и одержала историческую победу на турнире в Мадриде
Для украинской спортсменки это дебютная победа в основной сетке уровня Тура на грунте
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) преодолела стартовый раунд основной сетки грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В первом круге украинка в трех сетах обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (WTA 75).
Судьба поединка решилась на тай-брейке третьего сета. Снигур отыграла один матчбол соперницы в основное время и еще три — во время тай-брейка. Сама украинка реализовала только седьмую попытку завершить встречу.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт, 1/64 финала
Дарья Снигур (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)
Для Снигур это дебютная победа в основной сетке турниров серии WTA 1000, а также первый успешный матч на грунте в рамках основного Тура.
Во втором раунде Дарья сыграет против четвертой ракетки мира Иги Швьонтек (Польша).
Снигур вышла в основную сетку турнира в Мадриде.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05