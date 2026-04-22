Стародубцева с победы дебютировала в основе турнира в Мадриде
Украинка триумфировала в трёх сетах
13 минут назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) успешно преодолела барьер первого круга на престижном грунтовом турнире серии WTA 1000 в Испании.
В стартовом поединке основной сетки украинка, получившая статус «лаки-лузера», в трех сетах обыграла японскую теннисистку Моюку Утидзиму (WTA 94).
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт, 1/64 финала
Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 6:1, 3:6
В следующем раунде Юлию ждет встреча с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (29 WTA).
