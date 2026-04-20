Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олийникова выступила с резким заявлением в адрес Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка обратила внимание на публичную активность звезд тура, в частности арины соболенко, которые одобряют посты в поддержку режима владимира путина.

Олийникова привела конкретные доказательства: ряд теннисисток поставили «лайки» под видео виктории бони, в котором она выражает поддержку действиям президента РФ. Украинка подчеркнула, что подобное поведение спортсменов легитимизирует агрессию и убийства невинных людей.

Это факт: Существует видео Виктории Бони, адресованное Владимиру Путину. Это тоже факт: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева, София Лансере и ряд других теннисисток поставили лайк под этим видео. Это может проверить любой. В этом видео Виктория Боня говорит: «Владимир Владимирович (Путин), мы вас поддерживаем. Вы очень сильный политик». Она его поддерживает. Они это лайкают. Именно так война становится «приемлемой». Не только с помощью оружия. Но и через молчание. Через одобрение. Через лайки. Так знаменитые люди посылают миллионам сигнал: можно поехать в другую страну, убивать невинных людей – и при этом быть принятым назад. Ты все равно останешься «своим». Твои любимые спортсмены будут тебя поддерживать. Они скажут тебе: «Путин – правильный лидер, за которым стоит идти». WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правил. Можете перестать пытаться меня запугать – я вас не боюсь! Александра Олейникова

