Калинина разгромила соперницу из Испании на старте квалификации турнира в Мадриде
Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинка Ангелина Калинина (WTA 110) успешно стартовала в отборе грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания). В первом круге она разгромила испанку Марину Бассольс (WTA 183).
Поединок длился 1 час 5 минут. Калинина, посеянная в квалификации под 16-м номером, уверенно выиграла оба сета, позволив сопернице взять лишь три гейма.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация
Марина Бассольс (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 1:6
За выход в основную сетку мадридского «тысячника» Калинина сыграет против американки Слоан Стивенс.
