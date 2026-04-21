Снигур вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Украинка в двух сетах обыграла соперницу из Бельгии
около 2 часов назад
Украинка Дарья Снигур (WTA 98) преодолела квалификацию грунтового турнира в Мадриде. В финале отбора она обыграла бельгийку Ханне Вандевинкель (WTA 92) в двух сетах.
Матч длился 2 часа 2 минуты. Снигур реализовала шесть брейков, проиграв пять геймов на собственной подаче. Также на счету украинки два эйса и две двойные ошибки.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Квалификация. Финал
Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Дарья Снигур (Украина) — 6:7 (4:7), 4:6
Стародубцева проиграла павлюченковой в финале квалификации турнира в Мадриде.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05