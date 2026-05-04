Калинина победила Осорио и вышла в финал отбора турнира в Италии
Украинка одержала победу в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) одержала победу на старте квалификации грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме. В первом раунде отбора украинка в двух сетах обыграла четвертую сеяную квалификации Камилу Осорио (WTA 83) из Колумбии.
Матч длился 1 час 48 минут. Калинина уверенно закрыла первую партию, а во втором сете сумела дожать соперницу. Итоговый счет встречи — 6:3, 7:5.
За место в основной сетке турнира в столице Италии Ангелина будет бороться с победительницей пары Дарья Семениста (Латвия) — Кэти Волинец (США).
