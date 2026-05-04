Российские теннисистки узнали имена соперниц на старте «тысячника» в Риме
Свитолина и Костюк начнут выступления на турнире со второго раунда
около 1 часа назад
Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) начнет соревнования со второго раунда, где сыграет с квалифаером.
Марта Костюк (№15 WTA) во втором круге встретится с победительницей матча Каролина Плишкова – Джессика Боусас Манейро.
На старте турнира Диана Ястремская (№15 WTA) сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Захаровой (№81 WTA), а в случае победы – с чешкой Линдой Носковой (№13 WTA).
Юлия Стародубцева (№57 WTA) в первом круге встретится с квалифаером. Победительница этой пары выйдет на американку Хейли Батист (№25 WTA).
Александра Олейникова (№68 WTA) на старте турнира сыграет с Петрой Марчинко (№69 WTA) из Хорватии. Во втором круге победительница этой пары встретится с датчанкой Кларой Таусон (№18 WTA)
Отметим, в квалификации сыграют Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Матчи основной сетки турнира пройдут с 5 по 17 мая.
