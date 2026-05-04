Владимир Кириченко

Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) начнет соревнования со второго раунда, где сыграет с квалифаером.

Марта Костюк (№15 WTA) во втором круге встретится с победительницей матча Каролина Плишкова – Джессика Боусас Манейро.

На старте турнира Диана Ястремская (№15 WTA) сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Захаровой (№81 WTA), а в случае победы – с чешкой Линдой Носковой (№13 WTA).

Юлия Стародубцева (№57 WTA) в первом круге встретится с квалифаером. Победительница этой пары выйдет на американку Хейли Батист (№25 WTA).

Александра Олейникова (№68 WTA) на старте турнира сыграет с Петрой Марчинко (№69 WTA) из Хорватии. Во втором круге победительница этой пары встретится с датчанкой Кларой Таусон (№18 WTA)

Отметим, в квалификации сыграют Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Матчи основной сетки турнира пройдут с 5 по 17 мая.

Обновленный рейтинг WTA.