Снегур вышла в финал квалификации турнира в Риме
Украинка в двух сетах победила итальянку Самиру Де Стефано
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме. В первом раунде отбора украинка обыграла итальянку Самира Де Стефано (WTA 257) со счетом 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час и 5 минут. За это время Снигур реализовала 6 из 13 брейк-поинтов и трижды проиграла геймы на своей подаче.
За место в основной сетке турнира Дарья будет бороться с победительницей пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ноэми Базиллетти (Италия).
Напомним, что в женском разряде мадридского турнира победу отпраздновала украинка Марта Костюк.
