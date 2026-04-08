Калинина победила Удварди и вышла в 1/8 финала турнира в Линце
Украинка одержала победу в трех сетах
около 2 часов назад
Украинка Ангелина Калинина (120 WTA) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира в Линце (Австрия).
В стартовом поединке она победила представительницу Венгрии Панну Удварди (71 WTA) со счётом 5:7, 6:1, 6:0.
Проиграв первый сет, Калинина выиграла 12 геймов подряд, завершив решающую партию «всухую».
За выход в четвертьфинал украинская теннисистка будет бороться с хорваткой Донной Векич, которая прошла в основную сетку через квалификацию.
