Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (127 WTA) успешно преодолела барьер первого круга на грунтовом турнире категории WTA 125 в хорватском Дубровнике. В стартовом поединке украинка обыграла итальянку Лючию Бронцетти (152 WTA).

Матч длился 2 часа и 6 минут. Несмотря на поражение во втором сете со счетом 0:6, Калинина сумела перехватить инициативу в решающей партии и завершить встречу в свою пользу.

WTA 125 Дубровник. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти – 7:5, 0:6, 6:2

Следующая соперница украинка определится позже в противостоянии между двумя итальянскими теннисистками — Нурией Бранкаччо и Лизой Пигато.

