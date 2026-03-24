Калинина вышла во второй круг турнира в Хорватии
Украинка одержала победу в трех сетах
43 минуты назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (127 WTA) успешно преодолела барьер первого круга на грунтовом турнире категории WTA 125 в хорватском Дубровнике. В стартовом поединке украинка обыграла итальянку Лючию Бронцетти (152 WTA).
Матч длился 2 часа и 6 минут. Несмотря на поражение во втором сете со счетом 0:6, Калинина сумела перехватить инициативу в решающей партии и завершить встречу в свою пользу.
WTA 125 Дубровник. Грунт. 1/16 финала
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти – 7:5, 0:6, 6:2
Следующая соперница украинка определится позже в противостоянии между двумя итальянскими теннисистками — Нурией Бранкаччо и Лизой Пигато.
