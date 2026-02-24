Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 185) в первом круге турнира серии Challenger в швейцарском Лугано уступил квалифаеру Петру Брунцлику (ATP, 288) 6:7 (5), 2:6.

За 1 час 41 минуту на корте украинец 8 раз подал навылет. Чех сделал 7 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из пяти. Это была вторая встреча теннисистов – Виталий также проиграл на турнире в Остраве в 2025 году.

Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.