Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
Украинка в двух сетах разгромила итальянку Лукрецию Стефанини
42 минуты назад
Украинка Юлия Стародубцева (WTA 53) преодолела первый раунд отбора на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Испании. В двух сетах она победила итальянку Лукрецию Стефанини (WTA 143).
Матч длился 1 час 16 минут. Стародубцева реализовала семь брейк-поинтов и один раз проиграла гейм на своей подаче.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1
В финале квалификации Юлия сыграет против Анастасии Павлюченковой.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05