Калинина с камбэком одолела Видманову на старте турнира в Цинциннати
Украинка одержала победу в трех сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) успешно начала выступления на турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати.
В первом раунде соревнований украинка в тяжелом трехсетовом противостоянии одолела чешку Дарью Видманову (WTA 92). Для победы Калининой понадобилось 2 часа 25 минут.
В первой партии Ангелина упустила преимущество, ведя 4:1, и в итоге отдала сет. Однако во второй части игры украинка смогла перехватить инициативу — уступая 2:4, она совершила камбэк, после чего уверенно дожала соперницу в решающем сете.
WTA 1000 Цинциннати (США). Хард. 1/64 финала
Дарья Видманова (Чехия) [WC] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6
В следующем круге турнира Калинина сыграет против представительницы США Эммы Наварро (WTA 25).
Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто.