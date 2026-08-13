Свитолина – о выступлении в Торонто: «Спасибо каждому из вас – тем, кто не спал, смотрел, верил и поддерживал меня»
Украинская теннисистка отметила поддержку своих фанатов
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) прокомментировала поражение в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто.
«Thank you, Toronto.
Конечно, хотелось пройти дальше... Но сегодня больше всего хочу сказать "спасибо" каждому из вас. Тем, кто не спал, смотрел, переживал, верил и поддерживал меня. Я чувствовала вашу энергию, и она давала мне силы бороться до последнего мяча.
Бесконечно ценю. Спасибо, что вы со мной. Двигаемся дальше!».
Элина в 1/2-й не смогла обыграть полячку Игу Свёнтек (3:6, 6:1, 3:6).
Для 31-летней украинской это был 16-й полуфинал на турнирах серии WTA 1000.