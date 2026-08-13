Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) прокомментировала поражение в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто.

«Thank you, Toronto.

Конечно, хотелось пройти дальше... Но сегодня больше всего хочу сказать "спасибо" каждому из вас. Тем, кто не спал, смотрел, переживал, верил и поддерживал меня. Я чувствовала вашу энергию, и она давала мне силы бороться до последнего мяча.

Бесконечно ценю. Спасибо, что вы со мной. Двигаемся дальше!».