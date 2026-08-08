Швёнтек — о победе над Костюк: «Четко понимала, что делать»
Польская теннисистка одержала победу в трех сетах
Польская теннисистка Ига Швёнтек (8 WTA) прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк (11 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.
Восьмая ракетка мира отметила, что смогла переломить ход поединка благодаря уверенности в собственном тактическом плане:
Сейчас я чувствую себя совсем по-другому. Чувствую, что смогла действовать в своём привычном стиле — на Roland Garros мне этого не удавалось. Так что да, я чётко понимала, что делать и как играть. Просто оставалась максимально сосредоточенной и до самого конца сохраняла уверенность в собственном плане и своих сильных сторонах. Очень довольна тем, как провела этот матч.
Світолина «уничтожила» бывшую россиянку в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто.