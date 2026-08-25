Калинина снялась с турнира в Монтеррее
Ангелина должна была сыграть против австралийки Джоинт
Ангелина Калинина / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) снялась с турнира WTA 500 в мексиканском Монтеррее.
Причиной этого решения стала травма спины.
В первом раунде Ангелина должна была сыграть против австралийки Маї Джоінт (№75 WTA). Ангелину заменит венгерка Панна Удварди (№76 WTA).
Отметим, что Калинина попала в основную сетку US Open-2026, который пройдет с 30 августа по 13 сентября.
Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте турнира WTA 500 в Монтеррее.