Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (56 WTA), пробилась в 1/8 финала соревнований категории WTA 250 в Гамбурге (Германия).

В первом раунде украинка за 1 час 59 минут в двух сетах одолела испанку Кейтлин Кеведо (101 WTA) — 7:5, 6:4.

За время поединка Калинина не выполнила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок, реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Во втором круге Ангелина сыграет против победительницы противостояния между Марией Лурдес Карле (Аргентина, 231 WTA) и Юлией Нимайер (Германия, 566 WTA).

Напомним, ранее во второй раунд турнира в Чехии пробилась — Дарья Снигур.