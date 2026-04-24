Карлос Алькарас не сыграет на Roland Garros-2026
Испанец не сможет защитить чемпионский титул
около 2 часов назад
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит турнир серии Мастерс в Риме и Roland Garros-2026. Испанец, который является действующим чемпионом обоих соревнований, сообщил об этом в своих соцсетях.
Причиной снятия стали неудовлетворительные результаты медицинских тестов. Сроки восстановления теннисиста в данный момент остаются неизвестными.
Алькарас прокомментировал свое решение так:
После сегодняшних результатов анализов мы решили, что самым разумным будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и Roland Garros, пока мы оцениваем ситуацию, чтобы понять, когда сможем вернуться на корт. Это сложный момент для меня, но я уверен, что мы выйдем из этого сильнее.
Roland Garros-2026 пройдет с 24 мая по 7 июня.
Алькарас – самый молодой обладатель награды от Laureus World Sports Awards.
