Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) с победы начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).

В матче 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 93). Поединок длился 1 час 42 минуты.

В течение встречи Ангелина допустила четыре двойных ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.

WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 4:6

Следующая соперница Калининой определится во вторник в противостоянии между другой украинкой Юлией Стародубцевой и испанкой Анжелой Фито Болудой.

