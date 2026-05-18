Калинина успешно начала грунтовый турнир в Рабате
Украинка победила в двух сетах Симону Вальтерт
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) с победы начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).
В матче 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 93). Поединок длился 1 час 42 минуты.
В течение встречи Ангелина допустила четыре двойных ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.
WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала
Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 4:6
Следующая соперница Калининой определится во вторник в противостоянии между другой украинкой Юлией Стародубцевой и испанкой Анжелой Фито Болудой.
