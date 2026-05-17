Денис Седашов

Украинские теннисисты Виталий Сачко, Катарина Завацкая и Вероника Подрез узнали своих первых соперников в квалификационном раунде Открытого чемпионата Франции.

В мужском одиночном разряде Виталий Сачко (193 ATP) в первом круге сыграет против британца Джека Пиннингтона Джонса (137 ATP). В случае победы украинец выйдет на более сильного в паре Гонсало Буэно (Перу) — Флоран Бакс (Франция).

В женской сетке Вероника Подрез (152 WTA) начнет матч против чешки Доминики Салковой (117 WTA). Победительница этого противостояния дальше встретится с Сьюзан Бандекки (Швейцария) или Клоэ Паке (Франция).

Катарина Завацкая (179 WTA) выйдет на корт против Карол Жао (426 WTA) из Канады. Если украинка преодолеет стартовый барьер, её следующей соперницей станет Дарья Семениста (Латвия) или Ирина Шиманович (нейтральный статус).

Александра Олийныкова вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге.