Калинина уступила Осаке в третьем круге турнира в Мадриде
Украинка проиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде. В матче 1/16 финала украинка уступила бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (WTA 15).
Поединок завершился в двух сетах за 1 час и 15 минут. Калинина реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов, однако шесть раз отдала свою подачу.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) — Наоми Осака (Япония) — 1:6, 3:6
