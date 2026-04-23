Снигур проиграла Швёнтек во втором круге турнира в Мадриде
Украинка потерпела поражение в двух сетах
около 4 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) прекратила борьбу на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/32 финала украинка, преодолевшая квалификацию, не смогла навязать борьбу четвертой ракетке мира Игe Швьонтек.
Встреча длилась ровно один час. Швьонтек доминировала в обоих сетах, позволив Снигур реализовать лишь один брейк-пойнт из шести возможных. В свою очередь польская теннисистка пять раз брала подачу украинки, завершив матч с разгромным счетом.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/32 финала
Ига Швьонтек (Польша) — Дарья Снигур (Украина) — 6:1, 6:2
