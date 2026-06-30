Калинина уступила Рахимовой на старте Wimbledon-2026
Украинка проиграла в трех сетах
22 минуты назадПодписаться в
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (66 WTA) завершила выступления на Wimbledon-2026 в первом раунде соревнований. В стартовом поединке украинка в трехсетовом матче проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (70 WTA).
Встреча длилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 5:7 в пользу Рахимовой.
За время поединка Калинина выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Рахимовой три подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Украинок стало меньше. Олийникова и Ястремская по-разному выступили в первом круге Wimbledon.