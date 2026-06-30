Украинская теннисистка Александра Олейникова (53 WTA) прокомментировала свой вылет в первом круге Wimbledon. Спортсменка заверила, что не делает трагедии из неудачного результата, поскольку находится в отличной физической форме, а причиной поражения является исключительно специфика травяного покрытия, которая не подходит под её игровой стиль. Слова приводит ВТУ.

Если честно, понимаю, что в целом я сейчас в топовой форме, на топовом рейтинге. Ожидала, что это всё же будет чуть лучше выглядеть на траве, но понимала, что не смогу адаптироваться, скорее всего. Я не адаптировалась, мне сложно играть на этом покрытии. Очень сложно передвигаться.

Поэтому да, на самом деле я только шучу об этом, потому что не думаю, что вообще есть какая-то проблема в моей игре. Несмотря на то, что результат выглядит очень плохо, ничего страшного. Травяной сезон короткий.

Нет, я не буду адаптироваться [под траву]. Я адаптирую календарь под собственные нужды. Я еду дальше на грунтовые турниры, где мне хорошо и нравится играть. На харде это лучше. В этом году были хорошие результаты, и, в принципе, я даже таким результатом довольна, потому что не вижу проблем в ударах, ощущении мяча. Просто оно мне немного не подходит, и в этом нет необходимости.

Нет такой подачи, которая бы на траве просто отскочила, проскользнула — и у тебя было бы очко автоматически. Я так никогда не подавала. На грунте, где точность — это большое преимущество, и это видно по игрокам, которые доминируют в грунтовом теннисе, мой процент [попаданий на первой подаче] много значит.

Я не вижу, чего мне разочаровываться. У меня сейчас наивысший рейтинг в карьере. Впереди будут очень хорошие турниры. Снова же, я здорова, в форме. Я не вижу никаких проблем в ощущении ударов. Вижу проблему в том, что весь мой теннис не адаптирован к траве. Я думала, что, возможно, хорошей формой это как-то компенсирую. Нет, это как-то наоборот, в другую сторону.

То, насколько я себя хорошо чувствую в передвижениях и каких-то трюках на грунте, что даже просто выйти за рамки этого... Это трава: низкие отскоки, нельзя свободно прокатиться к мячу. Абсолютно другие передвижения. Может, проблема в том, что я была очень замкнута в том, что классно работало на «Ролан Гаррос». Всё же теннис на траве совсем другой.