Украинская теннисистка Ангелина Калинина (56 WTA) прокомментировала победу над испанкой Кейтлин Кеведо (101 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия).

В интервью на корте украинка оценила уровень соперницы, поделилась впечатлениями от дебюта на турнире и с юмором отреагировала на проблемы с собственной подачей.

Сегодня фактически каждый мяч давался с трудом. Дело не только в концовке. Весь матч, по моему мнению, прошел на очень высоком уровне — это была настоящая игра в грунтовом стиле. А она, на мой взгляд, потрясающая теннисистка.

Это была наша первая встреча. Мы раньше никогда не играли друг против друга. Так что сегодняшний матч был очень трудным. Но я действительно довольна уровнем игры, за исключением, конечно, моей подачи (смеется).

Что значит выход в следующий раунд? Что в следующем раунде я смогу подавать лучше (смеется).

Я здесь, собственно, впервые. Я никогда здесь не была. Так что это действительно большая неожиданность, потому что, кажется, я посетила все турниры, кроме этого. Этот турнир просто невероятно классный, очень хорошо организован. Так что я очень-очень рада быть здесь и наслаждаться этой неделей.