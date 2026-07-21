Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (10 WTA) рассказала о своем эмоциональном состоянии и особой настройке на поединки против спортсменок из рф и Беларуси.

Украинская теннисистка призналась, что именно такие противостояния дают ей максимальный импульс и заставляют отбросить все сопутствующие проблемы или физический дискомфорт. Слова приводит ВТУ.

Мне кажется, что когда я играю против представительниц страны-агрессора, у меня всегда особое настроение. Бывают очень разные дни. Иногда вообще не хочется выходить на корт, случаются травмы или какие-то другие обстоятельства. Но когда я знаю, что по ту сторону сетки будет теннисистка из такой страны, для меня всё остальное уходит на второй план. Появляется максимальная мотивация, концентрация и полная сосредоточенность на своих действиях. Поэтому я бы сказала, что именно такие матчи мотивируют меня больше всего. Елина Свитолина

Калинина успешно стартовала на грунтовом турнире в Гамбурге.