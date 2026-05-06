Калинина узнала соперницу в 1/32 финала на турнире в Риме
Украинка выйдет на корт против Соланы Сьерры
25 минут назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) узнала соперницу во втором раунде грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме. В 1/32 финала украинка встретится с представительницей Аргентины Соланой Сьерра (WTA 72).
Аргентинка в первом круге соревнований прошла немку Тамару Корпач (WTA 87).
Калинина разобралась с Волынец на пути к основной сетке турнира в Риме.
