Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (189 WTA) узнала имя первой соперницы в основной сетке на турнире WTA 125 в турецкой Анталии. В первом круге она встретится с «нейтральной» Еленой Приданкиной (206 WTA).

Такую возможность Калинина получила благодаря статусу Special Exempt. Ангелина заменила Александру Олейникову (78 WTA), которая была вынуждена сняться с соревнований. Причиной стала травма нижней части спины.

